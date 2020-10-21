Göztepe yaralı Denizli havalı

LEBİP TİMOR: GÖZTEPE, MAÇI KAYBEETİ AMA GELECEĞİN YILDIZ ADAYI BİR KALECİ KAZANDISERHAN ÇİFDALÖZ: YUKATEL DENİZLİSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ GALİBİYETİ İLE LİGE 'MERHABA' DEDİSÜPER Lig'de Göztepe kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken, Yukatel Denizlispor Ankara deplasmanında 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. TFF 1. Ligde ise Altay, güçlü rakibi Adana Demirspor'u yenerken, Altınordu, Adanaspor deplasmanında farklı kaybetti. Akhisarspor- Menemenspor maçından gol sesi çıkmazken, Balıkesirspor da Bursa deplasmanında uzatma dakikalarında yediği gollerle maçtan yenik ayrıldı.Denizlispor adına da, golcü Rodallega adına da ilklerin maçı oldu. Takım bu sezon ilk galibiyetini alırken, golcüsü de bu maçta gol orucunu bozdu.Hızlı, mücadele gücü yüksek bir maç izledik.Gençlerbirliği maça hızlı başlasa da, Denizlispor öne geçtikten sonra hem moral buldu hem de daha iyi oynamaya başladı. 4 maçlık kazanamama serisi son buldu. Milli arada iyi çalışmışlar, rakibi iyi analiz etmişler. Bu moral tahmin ediyorum önümüzdeki haftalara da yansır.Bu işin şakası olmadığını anlamışlar.Oyunun iki yönünü de iyi oynadılar.Rodallega'nın golü uzun süre hafızalarda kalacaktır.Stancu'nun kaçırdığı penaltı, rakibin moralini bozdu. Maç berabere bitmiş olsaydı yazık olurdu Denizlispor'a.Zira daha çok isteyen, daha iyi oynayan taraf Denizlispor idi. Umarım bu galibiyet bir serinin başlangıcı olur.Maçtan çok hakem karalarının konuşulduğu bir oyun kaldı aklımızda. Oyunun geneline baktığımızda Fenerbahçe'nin üstünlüğünde bir maç oldu.Özellikle 2. yarı başında Göztepe çok baskı yedi ve bu baskıyı kıramadı.Ancak bu dakikalarda sahneye genç kaleci İrfan Can çıktı ve inanılmaz kurtarışlarla hem farkı önledi hem de son dakikaya kadar takımını oyunda tuttu. Göztepe maçı kaybetti ama geleceğin yıldız adayı bir genç kaleciyi kazandı.Ben hiçbir maçta bir hakemin bu kadar hakaret işittiği bir maç izlemedim.Caner'in, Serdar'ın yaptığı el-kol hareketlerini görmezden gelmesi anlaşılır gibi değildi.Oyuna dönersek zaten geniş ve kaliteli kadrosu ile Fenerbahçe bu maçın favorisi idi. Çok pozisyon veren ama pozisyon üretmekte de çok zorlanan bir Göztepe vardı sahada.Buna rağmen genç kalecisi İrfan Can'ın performansı ile son dakikaya kadar beraberliği kovaladılar. 3 gol yemesine rağmen maçın yıldızı oldu.Kadro kalitesi ile Adana Demirspor, bu ligin favorilerinden. Altay zor bir rakibe karşı zaman zaman zorlansa da takım oyunu ile maçı kazanmasını bildi. Böyle maçlarda skor önemli değil.Bunlar '1-0 olsun, bizim olsun' maçları. İlk yarıda daha çok hücuma giden, golü de bulan, 2.yarıda da iyi kapanan bir Altay izledik.Son 3 haftada alınan 3 galibiyet ve 9 puan var.Bu seriyi 4-5 maça çıkarabilirlerse, kimse tutamaz Altay'ı.Haftanın maçı idi. Kaliteli, pozisyonlu bir maç izledik.Adana Demirspor, yıldızları ile maç kazanmaya çalışıyor.Yücel hoca buna izin vermedi, müthiş bir takım savunması ile maçı kazanmasını bildi. Erkan Zengin ve Volkan Şen oyuna girdikten sonra, Altay bu yıldızlara nefes bile aldırmadı. Her geçen hafta oyunu geliştiren ve kazanma alışkanlığı yakalayan bir Altay izliyoruz.Maça baskılı başlayan ve oyun başındaki görüntüsü ile bu maçı kazanacağı yönünde sinyaller veren Altınordu, hiç beklemediği bir skorla maçı kaybetti.Daha önce oynadığı 4 maçta sadece 1 gol atabilen Adanaspor, 8. dakikada ilk kez geldiği Adanaspor kalesinde golü buldu ve sonra da skoru beşledi. İkinci yarıya 2-0 geride başlayan İzmir ekibi bir gol bulup umutlanmak isterken devre başında yediği 3. golle de maç erken koptu. 5-2 benim için sürpriz oldu, kötü bir sürpriz.Maçın 90. dakikası geçilirken skor 1-1 idi ve Balıkesirspor çok değerli bir puanı alıp kaçacak iken uzatmalarda yediği 2 golle maçı kaybetti. Kısıtlı kadrosuna rağmen mücadeleci oyunu ile öne çıkan bir takım görüntüsü verdiler.Ancak, mücadele dışında pozisyon üretmekte ve topa sahip olmakta çok zorlandılar.Bu oyun anlayışı ile kaybetmeleri de sürpriz olmadı.Tecrübeli ama daha yaşlı kadrosu ile Akhisarspor'un favori olduğu maçtan gol sesi çıkmadı.Geçen sezon şampiyonluğu kovalayan Akhisasrpor bu sezon lige iyi başlayamadı.Ligin daha başı ama, takımın eski coşkusu yok.Menemenspor'a bariz bir üstünlük kuramadılar. Az yiyen ama az da gol atan bir takım istatistiği var. Transfer yasağı nedeniyle gidenlerin de yerlerini dolduramayınca takımın gücü de düştü.Ligin aşağılarında dolaşmasına rağmen ben Menemenspor'u bu maçta beğendim. Çok genç bir takımla mücadele ediyorlar.Ama özellikle ilk yarının son 15 dakikasında akıl almaz fırsatlar harcadılar. 5 hafta geride kaldı ama henüz galibiyetleri yok.Pozisyona giriyorlar ama atamıyorlar.Fark açılmadan aşağılardan çıkmaları lazım.