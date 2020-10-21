İnterneti olmayan öğrenci kalmayacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitim ile derslerini kısa adı EBA olan Eğitim Bilim Ağı ile takip etti. Ancak evinde interneti olmayan öğrenciler ise dersleri takip etmekte zorluk yaşayınca Türkiye'nin birçok noktasında tablet ve internet kampanyaları başlatıldı. Balıkesir'de Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar öğrenciler için başlatılan tablet ve internet kampanyasında ağırlığın internete kaydırıldığını söyledi.Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başladığını ifade eden Kaymakam Günhan Yazar "Öğrencilerimiz kırsal mahaller haricinde haftada 2 gün okullarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak diğer günler yine internet üzerinden uzaktan eğitime devam ediyorlar. Bandırma Belediyesi, Kültür Eğitim Vakfı ile beraber Kaymakamlık olarak interneti ve tableti olmayan, maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için kampanya başlattık. Bu çerçevede Bandırma'da interneti olmayan yaklaşık 600 civarında öğrenci tespit ettik. Tablet temini noktasında sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden şu anda yoğunluğumuzu interneti olmayan öğrencilerimizin evlerine internet bağlatmaya kaydırdık. Altyapısı olan evlere ADSL bağlatıyoruz. Olmayan evlere ise taşınabilir internet sistemi (WINN) alıyoruz. 1 hafta içinde öğrencilerimizin evlerine internetlerinin bağlanacağı söyleyebilirim " dedi.