İzmir’de derbi ateşi

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Adanaspor'a 5-2'lik skorla yenilerek zirve yarışında yara alan Altınordu bugün son olarak Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla geçen Altay'ı konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak İzmir derbisinde Hakan Ceylan düdük çalacak. Ligde 9 puan toplayan Altınordu 6'ncı sırada yer bulurken, 10 puanı bulunan Altay ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle karşılaşamaya seyirci alınmayacak. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, derbide 3 puan hedeflediklerini söyledi.