‘Sağlıklı beslen, vücut direncini koru’

SONBAHARDA düşen vücut direncinin hastalıklara davetiye çıkarıyor. Diyetisyen İlkay Öngen, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söyledi. Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmenin vücut direncini artırarak hastalıklara karşı doğal bir koruma sağladığını dile getiren Öngen, mevsim sebze, meyveleri, balık, c vitamini içeren besinler ve d vitamini takviyesinin tüketimine vurgu yaptı. Yaklaşık 15 yıldır diyet ve sağlıklı beslenme sektöründe hizmet verdiğini kaydeden İlkay Öngen, bu deneyimleri Bodrum Konacık'ta yaşama geçirdiği İlkay Öngen Beslenme Danışmanlığı ile sağlıklı bir vücuda kavuşmak isteyenler için paylaştığını ifade etti. Öngen, "Bize gelen danışanlarımızın önce vücut sağlık haritasını çıkarıyoruz. Kalıcı sonuçlar elde etmek için gerekli tüm beslenme ipuçlarını danışanlarımıza veriyoruz" diye konuştu.