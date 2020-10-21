Tercan: 10 milyar lira Turizme nefes aldıracak

HAZİNE Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı turizm destek paketi, sektörde büyük memnuniyet uyandırdı. Destination İzmir Başkanı ve Skal İzmir PR başkanı Bülent Tercan, "Turizm sektöründe pandeminin yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için düşünülen paketin rahat bir nefes aldıracağına inanıyoruz. Pakate göre Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar lira kredi sağlanacak. Krediler 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Bu bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörüne verilen anlamlı bir destek olacak" dedi.Hükümetin pandemi sürecini çok iyi yönettiğini hatırlatan Bülent Tercan, "Özellikle ülkeye önemli döviz girdisi ve istihdam sağlayan turizm sektörüne zamanında ve doğru destekler verildi, yönlendirmeler yapıldı. Bu şekilde sektörün 2020 yaz sezonunu minimum hasarla atlatılması sağlandı. Kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın pandeminin ilk günlerinden itibaren ardı ardına verdiği destekler Türk Turizmini ayakta tuttu" dedi. Desteğin yan sektörlere de can suyu sağlayacağına dikkat çeken Tercan, "Turizm denilince akla sadece oteller veya tur şirketleri geliyor. Oysa turizm sektörü ülkeye çok önemli istihdam ve gelir sağlayan, Türkiye'nin döviz rezervini rahatlatan önemli çok yönlü bir sektör. Dolayısıyla düşünülen destek paketinden sektördeki işletmelerin yanı sıra, tedarikçiler de faydalanacak" diye konuştu.