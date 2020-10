Tunç Soyer’e paylaşımlı bisiklet yolu tepkisi

İzmir'de bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu ölen şampiyon bisikletçi Zeynep Aslan'ın hayatını kaybettiği paylaşımlı bisiklet yolu, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı. 'Yolu paylaş' levhaları belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, bisiklet severler yaşanan duruma büyük tepki gösterdi. Bisitletçi Doğa Gürbüz, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Sasalı ve Menemen arasındaki bisiklet yolundaki 'Yolu paylaş' levhaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazadan sonra toplandı. Belediye görevlilerine sorduğumda, 'Bütün sorumluluk bisikletlere ait' diye bir cevap verdiler. Bu tür olaylarda daha çok önlem alınması gerekirken, kısa yoldan bisiklet yolunu kaldırıp sanki sorumsuz olan bisikletliymiş gibi saçma bir karar alınmış. İzmir sözde bisiklet şehri ancak adam akıllı bir tane bisiklet sürülecek yolu yok" dedi., "Bu ne terbiyesizliktir arkadaş. Levhaları arttırıp araç sürücülerinin dikkatini daha çok çekeceklerine, bisikletlilerin yolu kullanmaması gerektiğini dayatıyorlar. Hele bir de bunu belediye yapıyorsa en büyük protestoyu hak ediyor" şeklinde tepkisini dile getirdi. Mertcan Avcı, "Yönetime geçen herkes gibi sayın Tunç Soyer beyfendi de bize bir kez daha ne kadar haklı olduğumuzu hatırlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir yaşanılacak şehirden çok uzaklaşıyor. Vizyonunuzu bir an önce değiştirmeniz dileğiyle" dedi., "Tunç Soyer'in şovmenlikten başka şey yaptığı yok. İzmir'in derdine çare olacak bir tane iş görmedim. Ivır zıvırla uğraşılıyor. İzmir'in kaderi bu maalesef" şeklinde ifadelerini dile getirdi. Alpay Akhun, "Tunç Soyer'in PR düşkünü, takiyeci ve çapsız bir yönetici olduğu ilk günden beri yaşanan her olayla ispatlanmıştır. Kendisinden memnun olmayanların #tunçsoyeristifaet etiketi altında birleşmesi ve baskı yaratması gerekiyor" şeklinde yazarken, Cem Fidan, "Şaka gibi ya. Hadi düzelmeye başladı derken her hareketin şov olduğunu anlıyorsun ve canın sıkılıyor" dedi., "Tunç Soyer'e oy vermek zorunda kaldığım için kendime kızıyorum. Reklamdan başka ne yaptınız 1.5 yılda. Bisiklet sürüp şov yaptınız. Bisiklet yolu dediğiniz 4 kilometrelik mavi şeritler hobi için yollar oldu. Ulaşıma spora faydası yok oraların" dedi. Meral Ceylaner, "En kolay çözüm gerçeği görmezden gelmek. Yazıklar olsun böyle belediyeye. Ben de oyumu verdim. Pişmanım. Korkarak biniyorum bisikletime. İzmir'de her şey göstermelik" şeklinde yorum yaptı. Murat Bayar, "Yolları genişletmeden ya da motorlu araçlardan yalıtabilecek bir bisiklet yolu yapılması lazım. Bu da önce vizyon, şehir planlama ve bütçe meselesi. Ancak tabii ki bu kadar iptidai yaklaşımla zaten 2 şerit olan yolu daraltıp yolu paylaş yaz maviye boya absürt bir şey orda. Banketler tramvaya verildiği için tek çare kaldırımdan çalmak. Örnek İnciralti yolu. Ancak bu da hem maliyetli hem de yayalara bu kez haksızlık olacağı için özel arazilerden yol geçirmesi gerekiyor. Bu iş çok zor kısacası" dedi.