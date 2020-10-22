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Anıt ağaçta hasat

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Anıt ağaçta hasat
MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde koruma altında bulunan ve yapılan incelemede 1658 yaşında olduğu belirlenen Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı anıt zeytin ağacında hasat yapıldı. Anıt zeytin ağacıyla birlikte Manisa'da zeytin hasadının startı verildi. Ağaçtan elde edilecek zeytinyağının açık arttırma ile satışa sunulacağı belirtildi. Manisa'da zeytin hasat sezonunun her yıl anıt ağaçla başladığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Bölgemizde zeytin hasadı başladı. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da anıt zeytinden hasadı ilimizde başlatıyoruz. 1658 yaşında bir zeytin ağacımızdan elde ettiğimiz zeytini, zeytin yağına çeviriyoruz. Geçen sene tarım fuarında litresini açık arttırma ile 11 bin liraya satmıştık. Bu sene yine yağını çıkartacağız" dedi.
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Anıt ağaçta hasat
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