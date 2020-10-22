Demirci tarhanasına 20 çeşit ürün katiliyor

MANİSA'DA kış sofralarının vazgeçilmezi tarhanayı hazırlamak için yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Demirci ilçesindeki kırsal mahallelerde de hummalı çalışma yürütülüyor. Bölgeye özgü yöntemle hazırlanan tarhananın bir bölümü başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere çeşitli illere gönderiliyor. Demirci'de klasik tarhanadan farklı olarak 20 çeşit doğal meyve ve sebze karışımıyla hazırlanan çorbanın malzemeleri dikkati çekiyor.Kadınların hazırladığı özel tarhanaya, kırmızı biber, hünnap, alıç, kuşburnu, ahlat, nane, patlıcan, ceviz, elma, acı biber, patates, yaban eriği, armut, ayva, soğan, sarımsak, kuru fasulye, nohut, kızılcık ve gürün katılıyor. Akdereli kadınlar, tarhanayı imece usulü hazırlıyor. Kaynattıkları biberleri ayrı ayrı pişirilen meyve ve sebzelerle karıştırıp yoğuran kadınlar, yaklaşık 3 gün sonra ovalayarak tarhana haline getiriyor. Üç kez elekten geçirilen tarhana bir kez daha toz halinde güneşe serilip kurutulduktan sonra çorba yapılmak üzere hazır hale geliyor.