Dersleri yerine giderek anlatıyor

TÜRKİYE'DE pandemi sürecinde birçok sektör etkilenirken, öğrenciler de bundan olumsuz etkilendi. Denizli'de öğrencilerine uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, öğrencilerin internet ortamında derslerden uzaklaştığını ve canlı derslerde ise dikkatlerinin dağıldığını fark edince bir proje aklına geldiğini belirtti.Okullarda yüz yüze eğitimler tam olarak başlamadığından dolayı öğrencilerin imkanları doğrultusunda evde de tekrar yapması için konuları anlatmak için bölge bölge dolaşmaya başlayan Kocalar, dersleri anlatırken bunları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bu çekimleri sosyal medyada ve öğrencileri ile paylaştığını söyleyen Emrah Kocalar, derslerin ilk güne göre daha verimli geçtiğini belirtti. Koronavirüsten dolayı eğitimin etkilendiğini ve uzaktan eğitimde öğrencilerin derslerden koptuğunu belirten Emrah Kocalar, "Derse olan ilgilerini geri getirebilmek için bir şeyler yapmak istedim. Böyle şeyler düşünürken 'Sen coğrafya konularını git olaylarını yerinde anlat' dedim. Mesela işte hidroelektrik santralleri ya da yenilenebilir enerjiler için Adıgüzel Barajı'nın olduğu yere geldik. Videoları çektikten sonra internete yükleyerek öğrencilerin derse olan ilgisi artacak" diye konuştu.