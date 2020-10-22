Fırsatçılığa komşu engeli

Seferihisar Bengiler Mahallesi 6274 sokak numara 17'deki Latif Ünal'a ait iki katlı dubleks ev, 29 Ocak 2018'de İsmail Fikret Benoit Yılmaz'a satıldı. Dubleks olan konut satın alındıktan sonra tadilat ruhsatı alınarak içi yıkılarak yenilendi. Ardından imar mevzuatına aykırı şekilde projesi tamamen değiştirilerek bir kat kaçak çıkılarak 3 katlı hale getirildi. Oturma izni olmayan, ruhsatsız ve tescil dışı konuta 11 Nisan 2018'de şu anda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer'in Seferihisar Belediyesi Başkanlığı yaptığı dönemde, 'işyeri açma ve çalışma ruhsatı' verildi. Ayrıca plajın üzerine de bir platform yapıldı. Bitişikteki binanın sahibi 62 yaşındaki emekli Muzaffer Ulusoy, avukatı Ahmet Üner aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ulusoy binayı ayrıca Seferihisar Kaymakamlığı'na ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de şikayet etti.Ulusoy'un başvurusu üzerine İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri kaçak binayı incelemeye aldı. Yapılan incelemede binanın kaçak olan üçüncü katının 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer İsmail Fikret Benoit Yılmaz'a ait kaçak binanın 'Yapı kayıt belgesi'ni iptal etti. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ayrıca resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yılmaz'ın imar barışı kapsamında yatırdığı 30 bin lira para ise hazineye kaldı. Ayrıca İzmir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından Seferihisar Belediyesi'ne gönderilen yazıda Yılmaz'a ait binanın imara aykırı kısımlarının yıkım işlemlerinin ivedilikle sağlanması gerektiği bildirildi. Bina sahibi Yılmaz'ın 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, belediye kaçak yapı için 10 Aralık 2019'da yıkım için ihaleye çıkıldı. Binanın kaçak bölümlerini yıktığını belirten mülk sahibi Yılmaz, iptal edilen yapı kayıt belgesini geri almayı başardı. Avukat Ahmet Üner, "Bina sahibi kaçak bölümü yıkarak binayı eski haline getirdiğini belirterek Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük görevlileri yaptıkları inceleme sonunda iptal edilen yapı kayıt belgesini yeniden verdi. Fikret Benoit Yılmaz, normalde 2.5 kat olması gereken binayı 3 kattan 2.5 kata indirdiğini ve kaçak yarım katı yıktığını söylemiş. Binayı 2018 yılında satın aldı. İmar barışından yararlanabilmesi için binanın 31 Aralık 2017'den önce yapılması gerekiyor. Bina sahibi bu binayı 2018'de satın aldıktan sonra tamamen yıkıp yeniden yaptı. O yüzden imar barışından yararlanamaz. Bununla ilgili itirazımızı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptık. Eğer bir sonuç alamazsak dava açacağız" dedi.Bu bina ile ilgili İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin kararına da dikkat çeken Üner, "İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin denetimden geçen ve denetimden sonra binanın satın alan tarafından tamamen yıkılıp yeniden inşa edildiği açıkça tespit edildi. Binaya verilen ruhsatın iptali için açtığımız davanın görüldüğü İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde binanın 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı resmi olarak belirtti. Bu sebeple yapı kayıt belgesi iptal edilmişti. Nasıl oluyor da aynı binaya yeniden yapı kayıt belgesi veriyorlar" dedi. Şikayetçi Muzaffer Ulusoy, "Bina 2018'de satın alınıyor. Yıkılıp yeni bir bina yapılıyor. Yeni yapılan binanın imar barışından yararlanması imkansız bir durum. Burada büyük bir hata yapıldı. Bu hukuksuzluğun durması için elimden geleni yapacağım. Bina sahibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü kandırarak yapı kayıt belgesini yeniden almayı başardı" diye konuştu.