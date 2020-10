Hindi çiftliği ayağa kaldırdı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Kenger ve Yağbastı Mahalleleri arasında kalan ve her iki mahallenin de su havzalarının bulunduğu Yaylak Mevkii'ne kurulması planlanan hindi çiftliği ortalığı karıştırdı. Bir şahıs tarafından yapılması planlanan, bir dönemde yaklaşık 8 bin hindinin üretilmesi hedeflenen çiftliğe, iki mahalle halkı karşı çıktı. Girişimci şahsın 2019 yılında yaptığı çalışmaların son aşamaya geldiği hindi çiftliği için MASKİ'den onay alınma işleminin beklediğini öğrenen iki mahalle muhtarı, çiftliğin yapılmaması için imza kampanyası başlattı. İki mahalle halkından topladıkları imza ile ilgili birimlere ulaşan mahalle muhtarları, kurulmak istenen tesisin içme ve kullanma sularının temin edildiği alanda olduğu için, eylem planladı. Her iki mahalle halkının da katılımıyla geniş kapsamlı bir eylem gerçekleştiren mahalleli vatandaşlar, ellerindeki 'Havama, suyuma dokunma', 'Kenger ve Yağbastı zehir olmasın' gibi çeşitli dövizler ve Türk bayrakları ile eylem yaptı. Mahalle halkının eylem planında, Kula'ya bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.İki mahalle adına açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakanlık Müfettişi olarak görev yapan Günay Ergün, çiftliğin kurulmak istenen alanda her iki mahallenin de su ihtiyacını karşılayan su havzalarının olduğunu belirtti. Bu alandan Kenger ve Yağbastı Mahalleleri'ne içme suyu temin edildiğini vurgulayan Günay Ergün, tesisin kurulması halinde çevre ve toplum sağlığının mutlaka olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Dünyada içme suyu miktarını artırmanın mümkün olmadığını belirten Ergün, bu sebeple mevcut su kaynaklarının da kalitesini korumak zorunda olduklarını sözlerine ekledi. Tesisin yapılmaması için iki mahalle halının yanı sıra Kenger Kültür ve Dayanışma Derneği'nin de çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ergün, 'ÇED gerekli değildir.' Belgesine itiraz edildiğini, görüşü alınmadığı için MASKİ nezdinde de itiraz edildiğini ve Kula Belediye'ne ruhsat verilmemesi için girişimde bulunduklarını aktardı.