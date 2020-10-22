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Sapık öğretmene 15 yıl hapis cezası

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Sapık öğretmene 15 yıl hapis cezası
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesindeki özel bir okulda resim öğretmeni Kağan Gürsoy'un (43), 8 yaşındaki iki kız öğrenciye derste sarkıntılık ettiği öğrenildi. Yaşanan iğrenç olayda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada Gürsoy, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Gürsoy'un cezaevinden çıktıktan sonra 7 yıl 9 ay 22 gün öğretmenlik ve hak ve yetkisini kullanmasını yasakladı. Gürsoy ifadesinde, "Çocukların bazılarına resimlerine yardım etmek için dizime oturtmuş olabilirim" diye savunması şok etti. Ceyhan TORLAK / SABAH
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Sapık öğretmene 15 yıl hapis cezası
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