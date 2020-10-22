Suskun golcüler

SÜPER Lig'de Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk yenilgisini alan Göztepe'de forvetler sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte, bekleneni veremeyen Cameron Jerome ve Deniz Kadah ile yaz transfer döneminde yollar ayrılırken, yönetim Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi renklerine bağladı. İleri uçta değişime giden Göztepe, ilk beş hafta sonunda transferlerde hayal kırıklığına uğradı. Göztepe'nin ilk 5 haftada Denizlispor, Y.Malatya, G.Antep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında toplam 10 gol üretirken, skora sadece Nijeryalı Ideye katkı yapabildi. Tüm maçlarda banko olarak oyuna başlayan 32 yaşındaki futbolcu sadece G.Antep FK ile 2- 2 sona eren maçta fileleri 1 kez havalandırırken, son oynanan Fenerbahçe maçında da etkisiz futboluyla dikkat çekti.