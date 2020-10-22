Vatandaş istedi başkan çark etti

BÜYÜKŞEHİR yasasıyla birlikte mahalle statüsüne geçen Dikili ilçesine bağlı Deliktaş köyünde CHP'li belediyenin 598 hektarlık alanda, ruhsat alarak başlatmayı planladığı kum ocağı projesi, bölgedeki üreticilerin tepkisine neden oldu. 16 Ekim günü, köy meydanında toplanarak kum ocağı yapılacak alana yürüyen yaklaşık 600 kişi, "Havana suyuna toprağına sahip çık", "Deliktaş bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Köylüler, 'Yerin üstü altından daha değerlidir', 'Doğa katliamına hayır', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür' yazılı pankartlar taşıyarak, belediyenin projeden vazgeçmesini istedi. Köylüler zaman zaman da alkışla belediyenin kararını protesto etti. Kum ocağı projesi, tepkiler üzerine iptal edildi. Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, projenin iptal edildiğini duyurdu. Başkan Kırgöz yaptığı açıklamada, "Gördük ki burada suiistimaller oluyor. Olay farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Biz şu an, şu noktadayız; doğaya zarar veren, tabiata zarar veren hiçbir eylemin, hiçbir oluşumun, hiçbir çabanın içinde olmayız. Bölge halkının büyük çoğunluğunun taraftar olmadığı bir eylemin içinde hiç olmayız. Biz bugün itibariyle ilgili kurumlarımıza talimat verdik, ruhsat işlemlerinin durdurulmasının ve iptalinin dilekçesini verdik" dedi.