Mandalinadan rekor beklenti

TÜRKİYE'NİN önemli mandalina üretim merkezlerinden İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Satsuma cinsi mandalinanın hasadı devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla toplanan mandalinalar paketlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Burada kalitesine ve büyüklüğüne göre kutulara dizilen mandalinalar daha sonra kamyonlarla hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Mandalina ihracatında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle yeniden rekor beklentisine girildi.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 19 Ekim'de mandalina ihracatının başladığını belirtti. Mandalina hasadının ilk olarak Akdeniz Bölgesi'nde başladığını daha sonra da Ege'de devam ettiğini belirten Uçak, yaklaşık 10 gün sonra hem hasadın hem de ihracatın hız kazanacağını vurguladı. Bu yıl Türkiye genelinde mandalina rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 25 artış beklendiğini ifade eden Uçak, "Kaliteden de oldukça memnunuz. Havaların serinlemesi ve yağmurla daha da iyi olacak. Hem iç piyasaya hem de dış piyasaya yetecek bol miktarda ürünümüz var. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 347 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla rekor kırmıştık. Bu sene mahsulün iyi olmasıyla 400 milyon dolarlık ihracatı hedefliyoruz" diye konuştu.