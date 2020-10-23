Öğrenciler ilham verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı tarım projesi, kadın velilerin çalışmalarıyla hayata geçirildi. Bademli Mahallesi'ndeki Bademli Ortaokulunda öğrenim gören 7 ve 8. sınıf öğrencisi 8 çocuk, yaklaşık 2 yıl önce yaşadıkları bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetişen bitkileri faydalı birer ürüne dönüştürmek için harekete geçti. Bademlili çocuklar, bölgedeki yaylalarda büyüyen kantaronlardan sabun elde edilebildiğini öğrendi. Bunun üzerine mayıs ve haziranda yaylalara çıkarak kantaron toplayan öğrenciler, bitkilerle doldurdukları şişeleri güneşte bekletti.Projenin kalan kısmında projeye mahalle sakini kadın veliler dahil oldu. Zeytinyağından sabun yapmakta tecrübeli kadınlar, kantaronları sabuna dönüştürmek için kolları sıvadı. Odun ateşi yakarak kaynattıkları suya kantaron yağı ekleyen kadınlar, kazana ara ara kostik ilave etti. Çocuklarının emekleriyle kendi tecrübelerini birleştiren anneler, koyulaşan karışımı kaplarla alarak teneke leğenlere döküp katılaşmalarını bekledi. Bir süre sonra katılaşan karışım bıçakla kare şeklinde kesilerek çuvalların üzerinde kurumaya bırakıldı. Çocuklarının projesini uygulayan 5 kadın, 80 kilogram sabun elde etmeyi başardı. Bu sabunlar, projede emeği geçenlerce paylaşıldı.Bademli Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçen, projenin amacına ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kadın velilerin sahip çıktığı çalışmada çevredeki bitkilerin faydalı ürünlere dönüştürüldüğünü kaydeden Göçen, "Yüzyıllardır sürdürülen zeytinyağından sabun geleneği kantaron projesinde de uygulandı. Mahalle halkımızın projeyi özümseyerek sahip çıkmaları, imece usulü de bir araya gelen kadınlarımız burada bu sabunu yapmaları takdire şayan. Kantaron yağının faydalarını sabunda da göreceğiz. Kantaronun yaralara ya da kaşıntılara karşı faydalı olduğunu biliyoruz" dedi. Sabun hazırlayan kadınlardan Leyla Göçen de, "Kantaron bitkisinden sabun imalatımız başarıyla tamamlandı. Mahalleli kadınlar olarak imece usulü başarmanın mutluluğu içindeyiz" dedi. Öğrenci velilerinden Fatma Görgün ise örnek bir çalışmaya imza attıklarını, başarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.