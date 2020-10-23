Yen de gel Göztepe

GÖZTEPE, Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa- Göztepe maçında hakem Burak Şeker düdük çalacak. İzmir ekibinde Stefano Napeleoni yarın forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan'ın durumları ise son antrenmandan sonra netleşecek. Ligde ilk hafta Yukatel Denizlispor'u mağlup ettikten sonra Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er puan alan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilerek namağlup unvanını yitirmişti. Sıralamada 6 puan ve averajla 10. durumda bulunan Göztepe'nin yarın karşılaşacağı Kasımpaşa ise 7 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor. Süper Lig'de rakibiyle daha önce 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.GÖZTEPE Kulübü sporcuları Menderes Şopengazi Hayvan Barınağını ziyaret etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, cimnastik, futbol, hentbol, voleybol ve rüzgar sporcuları, HAYTAP temsilcileriyle Menderes Şopengazi Hayvan Barınağındaki hayvanlara mama götürdü. Hayvanları besleyen sporcular onlarla ilgilendi. Ziyarette milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, futbolcular İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan ve Zlatko Tripic, hentbolcular Egemen Akarsu, Efe Ertekin, Mecit Can Yeşilpınar ve Yiğit Yaşar Kocaarslan, voleybolcular Nehir Kurtulan ve Selcan Parta ile rüzgar sörfü sporcusu Duru Kutluoğlu yer aldı.