İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve seçildiği 31 Mart 2019'dan bugüne uzanan 550 günün hikâyesini anlattı. Kentin sorunları için Acil Çözüm Ekibi kurduklarını ifade eden Soyer, "Ekiplerimiz sorunları yerinde çözdü" dedi. SABAH'ın defalarca manşetine taşıdığı problemler ve kamuoyuna taşınan fatoğraflar, kangrene dönen sorunların yerinde saydığını ortaya koydu. Sunum boyunca özgürlük, demokrasi ve çok seslilikten bahseden Tunç Soyer'in, toplantı sonunda soru almaması ise dikkat çekti. Altyapı, ulaşım, koku, çöplük gibi sorunların çözümüne yönelik bir adım atılmadığını ifade eden İzmirliler, Başkan Tunç Soyer'i sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. Başkan Soyer'in toplantı boyunca ottan mandadan böcekten bahsettiğini belirten İzmirliler, şunları söyledi; Bir İzmirli, "550 gün geçse 5500 gün geçse de İzmir aynı... Laf çok icraat yok. Her yer çöp her yer yine çukur" dedi. Kasım Yılmaz ise, "Maşallah atomu en küçük parçasını da parçalamışsın sanki. O senin hizmet dediğini köylü kadınlarımız her gün yapıyor" diye konuştu. İbrahim Balcı, "Ya başkanım, şehircilik için de bir şey yap. Yok manda yok çiçek... Sorunlar hep aynı. Bugün seçim olsa gidersin" ifadesini kullandı. Bir başka İzmirli de, "Vay arkadaş mandalar bizden daha iyi yaşıyor, mis gibi havayı soluyorlar. Biz de çöp kokusu soluyoruz. Bu arada 21. yüzyıldayız. Harmandalı çöplüğü kokusunda mozzarella yemeyi denemelisiniz" şeklinde konuştu.İZMİR Milletvekili Atilla Kaya, nasıl başladığı başlığının altında 1 Şubat 2019 tarihinde HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur'un Tunç Soyer için söylediği "Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" sözlerinin haberini paylaştı. Nasıl gidiyor başlığının altında ise 5 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan ve Tunç Soyer'in KHK ile HDP'den ihraç edilen üç ismi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Grand Plaza'nın yönetim kuruluna aldığı haberini paylaştı. KHK ile HDP'den ihraç edilen Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal, Tunç Soyer tarafından Grand Plaza'nın yönetim kuruluna atanmıştı. SABAH'A konuşan Kaya, "Soyer, seçim öncesinde HDP'ye söz vermişti. 'Gücüm neye yetiyorsa, elimden ne geliyorsa, gücünüzü arttırmak için destek olmaya hazırım' demişti. Bir tek bu sözünü tuttu. Bu sözünü harfiyen tutuyor. İzmir Büyükşehir'i HDP'nin arka bahçesi haline getirmek için gece gündüz çalışıyor. Bu yönetim tarzına karşı İzmirli hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir, buna inanıyorum."