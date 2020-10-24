Sanal gözlüklerle sınıflar eve geldi

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle online eğitim ön plana çıktı. Eğitimde ise yeni nesil teknolojilerin kullanılması gündeme geldi. Online eğitim sürecinde karşılaşılan problemlerden bazıları olan eğitimin somutlaşması, konsantrasyon ve dikkat sorunlarının çözülmesi amacıyla İzmir'de bulunan bir özel okul sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak öğrencileri 3 boyutlu eğitime dahil etti. 'Yakından eğitim' kavramıyla yeni nesil teknolojinin eğitime uyarlandığı uygulama sayesinde öğrenciler kendilerini 360 derecelik bir sınıf ortamında bulurken, öğretmenlerine canlı sorular sorabiliyor. Sistem ise şöyle çalışıyor; Türk yazılımcıların yaptığı bir 'Dijital Kampüs' uygulamasını öğrenciler telefonlarına yüklüyor. Her öğretmen sağlık kurallarına uyarak okula gelip normal derslerine giriyor. Her sınıfa kurulu olan tavana sabitlenmiş kameralar sürekli kayıtta olup öğretmenin dersini programa iletiyor. Sistemle sınıfa bağlanan öğrenciler, sanki oradaymış gibi dersi takip ediyor.Öğrencilerin bu eğitim sayesinde derse adapte olduklarını söyleyen kampüs müdürü öğretmen Sevgi Alpözel, "Yapmış olduğumuz yazılımda öğretmen sınıfta dersini anlatırken çocuk bu gözlüğü taktığı andan itibaren kendini 360 derecelik bir sınıfın içinde buluyor" dedi.