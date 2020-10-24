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çok zorlu

Sırp yıldız Subotic, “Bazın maçlar bir tek pozisyona bakıyor. zorlu geçiyor. maçı bizim için önemli bir sınav” dedi

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Süper Lig çok zorlu
DENIZLISPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sırp stoper Neven Subotic, iyi bir takım olduklarını, her geçen hafta performanslarını artırdıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında Süper Lig kariyerinin ilk golünü attığını belirten Subotic, galibiyette payı olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Büyük maçlarda oynamayı sevdiğini söyleyen Subotic, Beşiktaş maçının kendileri için önemli bir test olacağını söyledi.

"SÜPER LİG, ZORLU BİR LİG"
Süper Lig'de oynanan futbolu da değerlendiren Subotic, "Futbolda öncelikle zevk alıp eğlenmeniz gerekiyor. Ben burada gerçekten oynamaktan zevk aldığımı ve eğlendiğimi söyleyebilirim. Zorlu bir lig ve bazen maçlar bir pozisyona bakıyor. Her maçta konsantrasyonunuzun 90 dakika boyunca yüzde 100 olması gerekiyor. Hata yapmamanız gerekiyor. Şu ana kadar eğlenceli ve hoşuma giden bir lig olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig çok zorlu
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