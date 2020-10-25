Altay’ın rakibi GİRESUNSPOR

FF 1'inci Lig'de hafta içinde oynadığı Altınordu derbisini 2-1 kaybederek yara alan Altay bugün evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Ligde Altay 10 puanla 8'inci sırada, Giresunspor 11 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Derbi öncesi koronavirüs teşhisi konulan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve 8 futbolcu karantinada olmaları nedeniyle Giresunspor maçında da görev alamayacak.Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak hem Altınordu mağlubiyetini telafi etmek istiyor hem de ligin üst sıralarından kopmamayı hedefliyor.