Yaşam başladı yeni proje yolda

Bölgesi'nde her geçen gün büyüyen Ekmas Yapı'nın Karşıyaka Mavişehir'de gerçekleştirdiği EKMAS Mavişehir Projesi'nde yaşam başladı. Ekmas Group bünyesinde faaliyet gösteren yapı şirketinin başarıyla tamamladığı 1+1, 2+1,3+1 ve 4+1 seçeneklerinden oluşan 51 konutlu projeden konut sahibi olanlar evlerine kavuştu. EKMAS Mavişehir Projesi ile İzmirliye ev değil yaşam tarzı sunduklarını belirten Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni projeler için şimdiden somut adımlar attıklarını kaydetti. En başından bu yana söz konusu proje ile insanlara dört duvar değil kaliteli bir yaşam tarzı sunduklarını vurgulayan Ekmekçioğlu, "İzmir'deki insanların hak ettiği bir yaşam tarzı, prestij ve konfor var. Biz yaptığımız diğer projelerde olduğu gibi Mavişehir'de de bunu sağlamak için çalıştık. Burada yaptığımız tüm tasarımlar konfor, estetik, güvenlik ve incelik isteyen kişileri düşünerek yaratıldı. Keza ticari alanlarımız da benzer şekilde oluşturuldu. Haziran ayı itibariyle konut sahipleri evlerini teslim alarak burada yaşamaya başladı. Kısa sürede diğer konutların da sahipleriyle buluşacağını düşünüyoruz" dedi.