Zolan’dan denizlispor’a otobüs desteğı

azanamama baskısını üzerinden atan Yukatel Denizlispor'da derin bir oh çeken yönetim Beşiktaş maçı öncesi takıma sürekli destek geliyor.Gençlerbirliği maçıyla birlikte takımın hizmetine sunulan yeni takım otobüsü Denizlispor Kulübü'ne teslim edildi. Gidilen her deplasmanda Denizli'yi temsil edecek olan yeni takım otobüsü, yeşil-siyah renklerle giydirildi. Futbolcular için konforlu bir seyahat sunacak olan otobüs, sürüş güvenliği açısından da son teknoloji donanıma sahip olurken,sloganı da unutulmadı.