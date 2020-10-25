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Zolan’dan denizlispor’a otobüs desteğı

ile yarın önemli bir maça çıkacak Denizlispor’a şehrin belediye başkanı ’dan kulübe tahsis edilen bir otobüs jesti geldi

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Zolan’dan denizlispor’a otobüs desteğı
Kazanamama baskısını üzerinden atan Yukatel Denizlispor'da derin bir oh çeken yönetim Beşiktaş maçı öncesi takıma sürekli destek geliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kulübe sıfır kilometre otobüs tahsis etti. Gençlerbirliği maçıyla birlikte takımın hizmetine sunulan yeni takım otobüsü Denizlispor Kulübü'ne teslim edildi. Gidilen her deplasmanda Denizli'yi temsil edecek olan yeni takım otobüsü, yeşil-siyah renklerle giydirildi. Futbolcular için konforlu bir seyahat sunacak olan otobüs, sürüş güvenliği açısından da son teknoloji donanıma sahip olurken, 'yerin dolmaz' sloganı da unutulmadı.
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Zolan’dan denizlispor’a otobüs desteğı
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