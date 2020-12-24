Asırlık caminin silüeti ortaya çıktı

BALIKESIR'IN önemli tarihi sembolleri arasında yer alan asırlık Zağnos Paşa Camii'nin zamanla şehrin gelişen yapısı içinde kalarak kaybolan silüeti, çevresindeki binaların yıkımıyla ortaya çıktı. Zağnos Paşa Camii Meydanı Projesi ile tarihi caminin görüntüsünü bozan 12 bina kamulaştırılarak yıkılırken, bir binanın da iki katı tıraşlandı. Eski silüetine kavuşturulan asırlık caminin çevresinde bin 638 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, projenin yüzde 70'ini tamamladıklarını belirterek, "Cami avlusunu ve çevresini insanların vakit geçirebileceği bir yaşam alanı haline dönüştürüyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Zağnos Paşa Camimiz şehrimizin en önemli tarihi simgelerinden bir tanesi. Çevresi de şehrimizin en çok kullanılan alanlarından biri. Biz, halkımızın talepleri doğrultusunda tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatmak ve orada bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.