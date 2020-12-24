Meryem Ana Evi’nde Kovid-19 tedbirleri

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti yakınındaki Katoliklerce kutsal kabul edilen Meryem Ana Evi'nde Noel ayini, bu yıl koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında gerçekleştirilecek. Her yıl kalabalık bir grubun katıldığı Meryem Ana Evi'ndeki Noel ayini, bu yıl yalnızca 30 davetliye açık olacak. Ayinin, 24 Aralık gecesi başlayan bölümü iptal edildi. Tören sabaha karşı başlayacak. Ayini, Meryem Ana Evi Rahibi Robert Bondea yönetecek. Törene katılanlar ve din görevlileri, maske takacak. Törende sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Ayin, Meryem Ana Evi'nin önünde gerçekleştirilecek ve iç bölüm kullanılmayacak.