Varyant’ın sökülen taşları tepki çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Varyant Yolu'nun inişindeki Arnavut kaldırımı olan son 400 metresini araçların kaymaması için asfaltladı. İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Büyükşehir'in 65 yıllık Arnavut kaldırımlarının kaldırılarak asfalt atılmasına tepki gösterdi. Maruflu, Varyant Yolu'nu 1955 yılında dönemin belediye başkanı Rauf Onursal'ın yaptırdığını anımsattı.O dönem yolun bir bölümünün araçların kaymaması için Arnavut kaldırımı şeklinde yapılmasına karar verildiğini ifade eden Maruflu, "Bölge 2. derece doğal sit alanı içerisinde olduğu için kuruldan karar alınarak oradaki taşlar söküldü ve yola asfalt döküldü. Görünüşte güzel görünse de bu hem kent tarihi hem de yol güvenliği açısında yanlış bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Kurul da böyle bir karar verdiyse yanlış yapmıştır" dedi. Maruflu, Varyant'ın, Tarihi Saat Kulesi'nin, Fuar Kültürpark'ın ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nın kent için bir değer olduğunu, bu konularda Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışma yaparken mutlaka vatandaşlara sorması gerektiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunan Maruflu, "Varyant Yolu'nda yapılan asfalt çalışması beni üzdü. O yolun eski haline getirilmesini istiyoruz. Zararın neresinden dönülürse kardır. Belediye kendi imkanlarıyla o yolu eski haline getirmeli. Soyer'in de bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bölgedeki düzenlemenin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izin doğrultusunda yapıldığını, çalışmalardan önce sökülen Arnavut kaldırımı taşların ise başka bir projede kullanılacağını kaydetti.