Çay isteyenlere maske götürüyor

koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Alaşehir Kapalı Pazaryeri'ndeki manav ve işyeri sahiplerine çay satışı yapan Hasan Yeşilçam, 50 yaş ve üzeri müşterilerin maske dağıtıyor. Yeşilçam Çay Evi'nin işletmeciliğini yapan Yeşilçam, "Amacım maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çekmek. Haberlerden dinlediğimize ve çevremizde gördüklerimize göre özellikle kronik rahatsızlığı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ne yazık ki salgından olumsuz yönde etkilenebiliyorlar. Ben de işyerime gelen müşterilerimin hastalıktan etkilenmemeleri için maske dağıtarak, farkındalık oluşturmak istedim. Salgından korunmanın en kolay yolu maske, mesafe ve hijyen. Toplum olarak hep birlikte kendimizi ve çevremizi korumak için bu kurallara mutlaka uymamız gerekiyor" dedi. Hiç kimsenin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmemesini istediğini kaydeden Hasan Yeşilçam, "Güler yüzlü amcalarımız, yaşlı teyzelerimiz ölmesin diye elimizden geldiğince maske dağıtıyoruz. Mümkün oldukça 50 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Yeşilçam Çay Evi'ne gelerek maskelerini alabilirler, biz unutsak da siz maskenizi isteyin" diye konuştu.