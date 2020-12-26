Polisin şehit olduğu olaya karışan zanlı kaçtı

Bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde geçtiğimiz gece denetim yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 35 KAE 54 plakalı aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması sebebiyle polis, şüphelileri kovalamaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen araç, polisin takibi sırasında elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan şüphelilerden Şahin E. yakalanırken, diğer şüpheli ise kaçtı. Şahin E. polis tarafından gözaltına alınırken diğer şüphelinin ise Erdoğan E. olduğu öğrenildi. Öte yandan yaya olarak kaçan şüpheli Erdoğan E.'nin bir polisin şehit edildiği olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.