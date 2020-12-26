Trafiğin kalbi burada atıyor

Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Büyükşehir Belediyesinin, Akıllı Şehirler Projesi kapsamında hayata geçirdiği Trafik Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Teknik alt yapısı tamamen yerli ve milli olarak Denizli'de üretilen Trafik Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Başkan Osman Zolan, Vali Atik'e sistem üzerinden şehir trafiğini nasıl kontrol ettiklerini, trafik yoğunluklarına yaptıkları anlık müdahaleleri anlattı. Denizli'de 100 farklı kavşağın aynı anda izlenip, trafik akışına tek merkezden müdahaleler yapıldığı, yeşil dalga sistemi ile trafik ışığı sürelerinin trafik yoğunluğuna göre otomatik olarak belirlendiği anlatıldı. Sisteme hayran kalan Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve beraberindekiler, gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.