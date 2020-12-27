EBSO’nun ‘sıfır atık’ başarısı

Atık Yönetmeliği"nin 12.07.2019'da yürürlüğe girmesinin ardından çalışmalara başlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda birimlerdeki çöp kutuları kaldırıldı, atıklar katlarda ayrıştırıldı, özel alanlarda depolandı ve geri dönüşüme hazır hale geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla bu çalışmaları denetlenen EBSO, "Sıfır Atık Belgesi"ni" almaya hak kazandı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da "Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için atık yönetimi konusundaki duyarlılığı, her bireyin, her kurumun göstermesi gerekiyor. O yüzden bu belgenin anlamı büyük" dedi.