Ege’de fırtına uyarısı

Bölgesi'nde bu gece yarısına kadar sürmesi beklenen kuvvetli lodos nedeniyle vatandaşların, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hızı 70 kilometreyi aşabilecek şiddetli rüzgara karşı uyarı yaptı. Uyarıda, şiddetli lodos nedeniyle soba ve gazı zehirlenmesi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Yer yer fırtınaya dönüşmesi beklenen lodosun, 27 Aralık Pazar gününe kadar bölgede olumsuzluk yaratabileceği ifade edildi.