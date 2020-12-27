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Eksık altınordu ‘tuz’ buz oldu

1. ’de liderlik hesapları yapan Altınordu, eksikleriyle gittiği deplasmanında farklı mağlubiyet aldı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Eksık altınordu ‘tuz’ buz oldu

TFF 1'inci Lig'de 16'ncı hafta maçında Altınordu, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 4-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip bu skorla puanını 30'a çıkarırken, İzmir temsilcisi 27 puanda kaldı. Tuzlaspor yenilgisini değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Buradan kaybetmeden dönmek istiyorduk" dedi.


Altınordu 97 yaşında

İZMİR'İN Cumhuriyetle yaşıt kulübü Altınordu, kuruluşunun 97'nci yılını koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlı katılımlı sade bir törenle kutladı. Altınordu FK CEO'su Barış Orhunbilge ile İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in de hazır bulunduğu törene, Altınordu Futbol Okulu Elit U11 takımı oyuncuları renk kattı. Törene katılanlar denize karanfil bıraktı.

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Eksık altınordu ‘tuz’ buz oldu
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