Lebip Timor: Kahreden seri

LIGDE üst üste kaybedilen 3 maç, kupadaki beklenmedik Bursaspor yenilgisi sonrası bir çıkış arıyordu Göztepe. Sabo ve Sobiech gibi 2 asından yoksun olarak İzmir'e gelen Karagümrük karşısında maça da hızlı başladılar. Rakip defansın yaptığı hata sonrası Ndiaye topu ağlara bıraktığında dakikalar 11'i gösteriyordu. Hem iyi oynuyorlar hem de erken gol ile moral de bulmuşlardı. Karagümrük'lü Ndiaye'nin attığı ama ofsayt gerekçesi ile VAR'dan dönen gol sonrası her nedense oyuna Karagümrük'ü de ortak etmeye başladılar. Sağdan Ramazan, soldan Alparslan ile yapılan ortalarla konuk ekibin gol arayışları vardı devre sonuna kadar. İkinci yarıya, sarı kartlı Mossoro'nun yerine Yalçın ile başlayan Göztepe'nin ikinci gol arayışları, Karagümrük'ün skoru dengeleme çabaları ile maç bir anda alev alıyordu. İki kale arasında mekik dokuyan topun hangi takımın filelerinde patlayacağı heyecanla bekleniyordu. Karagümrük risk alıp saldırırken geride az adamla yakalanıyor ama önce Halil sonra da Ndiaye ve Burak Süleyman ile 3 net fırsatı kullanamıyordu Göztepe. Peş peşe kaçırdıkları gollerden sonra iyice geriye yaslanmaya başladılar. Ceza yayı üzerinde yapılan bir faul sonrası sahanın yıldızı Biglia, enfes bir golle skoru eşitliyor, 3 dakika uzayan maçın uzatmalarında 3 net pozisyon daha bulan Karagümrük galibiyeti de kaçıran taraf oluyordu. Göztepe yine kazanamamıştı ama son dakika verdiği pozisyonlarla da altın değerinde 1 puanı almıştı. Kahreden bir seri ile 2020'ye veda ettiler.