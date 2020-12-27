Sık telefon kullanımı el felcine yol açabilir

salgını nedeniyle akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı yurt genelinde yaygınlaşınca, uzmanlar bu cihazların vücutta yaratabileceği tahribata konusunda uyardı. Zaman zaman parmağın hissedilmemesi, eli sallama ihtiyacı duyulması, uyuşma gibi sorunların tehlikeli olabileceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, "Tahribatın artması durumunda eldeki bazı kaslar felç olabiliyor. Erken teşhis çok önemli" dedi. Vatandaşları sabit kalma konusunda uyaran Doç. Dr. Küçük, "Sabit kalmaktan vücudumuz hoşlanmıyor. Mümkün olduğu kadar hareket etmek gerekir. Aynı zamanda ergonomi de çok önemli. Ergonomi, pozisyonumuzun uygun olması anlamına gelir. Bilgisayarda vakit geçiriyorsak bileğimizi rahat ettirecek bir ergonomik pozisyonda olmamız gerekiyor. Hareket ve ergonomi bu noktada oldukça önemli. Telefonda sabit pozisyonda 10 dakikadan fazla geçirilmesi çok riskli. 10 dakika sonra bir hareketlilik gerekiyor. Bu süre zarfında da mümkün olduğunca kasların baskı altında olmaması lazım" diye konuştu.