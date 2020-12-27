Virüse karşı en güçlü silah: Aşı

Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de Covid-19'a karşı geliştirilen 'Coronavac' isimli aşısının ülkeye pazarı pazartesiye bağlayan gece Çin'den geleceğini ifade etti. Gelen ilk aşılar sağlık çalışanlarına uygulanacak. Bakan Koca'nın Çin aşısının yüzde 91.25 etkinliği olduğunu aktardığını hatırlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, aşının koronavirüse karşı en önemli silah olduğunu söyledi. Virüse karşı geliştirilen diğer aşı türlerini de anlatan Prof. Dr. Ece, "Virüsün tüm yapısının güçsüzleştilmiş halinin, vücuda verilmesi şeklinde uygulanacak. Bu en bilindik aşı tekniği. Çocuklar süper taşıyıcı halinde. 65 yaş üstü ise virüsü çok ağır atlatabiliyor. Bu noktada aşı, bakanımızın da söylediği gibi öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanmasıyla bu süreçte çok ciddi katkı sunacak. Aşının etkinliği yüzde 91.25. Herkes aşı olmalı" dedi.