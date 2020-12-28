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3 değil 10 puan senin menemen!

Taşkın Çalış’ın kadro dışı kararına takım ‘Kaptan yoksa biz de yokuz’ dedi. Geri adım atan yönetim bir miktar ödeme yaptı. Menemenspor ligin iyilerinden Keçiörengücü’nden 1 puan da alsa gönülleri fethetti

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
3 değil 10 puan senin menemen!
GEÇEN hafta kazandığı Adanaspor maçını hükmen kaybeden, hafta içi idman boykotuyla gündeme gelen Menemenspor, Ankara Keçierörengücü'nden puanı kaptı. Hafta boyu krizlerle uğraşan İzmir ekibinde futbolcular sahaya moralsiz çıktı. 19. dakikada Ananane'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 32'de Manaj'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekinci'nin sağ direk dibine doğru şutunu kaleci Selmani kornere çeldi. 59'da gelişen Cem Ekinci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut az farkla sol kale direğinin yanından oyun alanını terk etti. 73'te Barış Yılmaz sağ kanattan çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Dodoo'nun kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak üstünden dışarı gitti. Maçı golsüz beraberlikle tamamlayan Menemenspor tüm krizlere rağmen sahadan yenilmeden ayrılarak taraftarların gönlünü fethetti.
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3 değil 10 puan senin menemen!
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