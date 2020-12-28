3 değil 10 puan senin menemen! Taşkın Çalış’ın kadro dışı kararına takım ‘Kaptan yoksa biz de yokuz’ dedi. Geri adım atan yönetim bir miktar ödeme yaptı. Menemenspor ligin iyilerinden Keçiörengücü’nden 1 puan da alsa gönülleri fethetti

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL