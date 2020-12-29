Alışverişlerinizi esnaftan yapın

YAKLAŞAN yılbaşı öncesi İzmirlilere çağrıda bulunan Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Argun, tüketicilerin alışverişlerini AVM yerine çevresindeki esnaf sanatkârından yapmalarını istedi. Koronavirüs sürecinin üyelerinin belini büktüğünü hatırlatan Argun, "Pek çok iş kolunda faaliyetler durduruldu veya kısıtlandı. Bazı üyelerimiz 9 aydır çalışamıyor, işyerleri kapalı. Esnaf sanatkarlar korona tedbirlerine saygılı, her türlü özveriyi de gösteriyorlar ama iyice mağdur durumda kaldılar. Yılbaşı alışverişleri işlerinin bir nebze olsun canlanması için iyi bir fırsat. İzmirliler de dostları, mahallelerinin yapı taşı olan esnaf sanatkarları unutmasın, paramız da kentimizde kalsın" dedi. Esnaf kesiminin refahının toplumsal refahı da doğurduğunu belirten Argun, "Halkın çoğunluğunu esnaf sanatkarlar oluşturuyor. Her ailenin bir esnaf tanıdığı, akrabası vardır. Halkın içinde hem üreten hem tüketen esnaf sanatkarlar, iş potansiyelleri arttıkça, sayısal çoğunlukları ile orta vadede toplumsal hayatın refah seviyesini de yukarıya çekeceklerdir" diye konuştu.