Kısıtlamayı delen kişiler kaçamadı

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, saat 23.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Anadolu Caddesi'nde denetim yaptı. Caddenin geliş ve gidiş yönlerini tamamen kapatan trafik ekiplerince yaklaşık 1 saat içerisinde 213 araç sorgulandı. Yapılan denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yolcu konumundaki toplam 17 kişiye kısıtlama ihlalinden işlem yapıldı. Denetime takılan bazı kişiler, kısıtlamanın olduğunu bilmediklerini öne sürdü. 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.Öte yandan İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Caher Dudayev Bulvarı'nda uygulama yapan trafik polisleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan 35 CJH 87 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin K., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Şahin K., idaresindeki otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Ekipler tarafından araçta bulunan sürücü Şahin K., ile yanındaki Siraç E.A'nın sorguları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan sorgulamada Şahin K'nın hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu tespit edilirken, yolcu konumunda ki sürücü Siraç E.A'ya sokağa çıkma kısıtlamasından ve maske takmamaktan 4 bin 50 lira idari ceza uygulandı. Şahin K'ye ise sokağa çıkma kısıtlaması, maske takmama, ehliyetsiz araç kullanma ve birçok trafik kuralını ihlalden 9 bin 143 lira ceza kesildiği öğrenildi. Sürücü Şahin K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Siraç E.A. ise