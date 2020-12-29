Musacalı barajı can suyu olacak

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 22 Bin 950 dekar araziye can suyu vererek Bergama ekonomisine büyük katkı sağlaması hedeflenen Musacalı Barajı'nda gövde önyüzü beton kaplama çalışmalarına başlandığını müjdeledi. Konuyla ilgili konuşan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Önyüzü beton kaplama çalışmalarına başladığımız Musacalı barajımızda inşallah 2021 yılı sonbaharında su tutmaya başlayacağız. Ön yüz beton kaplama çalışmalarına start verdiğimiz baraj inşaatımızda 20 kaplama ano'sundan 2 sini tamamlayarak, böylece 8.000 m 3 'lük beton kaplamanın 400 m 3 'lük kısmını bitirmiş olduk" dedi. Musacalı Barajı bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, çiftçilere 2020 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 18 milyon lira ek katkı sağlayacak. Modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliği artacak; zeytin, domates sebze meyve gibi ürünlerde verim katlanacak. Tarlalardan iki ya da daha fazla hasat etme olanağına kavuşacak, çiftçi daha çok kazanacak.