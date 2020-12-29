Rüzgar artık nefes alıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan İbrahim Çiçek (41) ve Gülistan Çiçek (28) çifti, Damla (10) ve Deniz Fırat'ın (2) ardından Rüzgar Samet'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ailenin üçüncü çocuğu 6 aylık Rüzgar'ın doğduktan sonra bacaklarını oynatamadığı ve başını kaldıramadığı fark edildi. Tetkiklerin ardından, S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 3 aylıkken, SMA Tip 1 teşhisi konulan Rüzgar bebek, kamuoyunda yer alan haberlerin ardından yaşamını sürdürmesi için gerekli olan cihazlara hayırseverlerin desteğiyle kavuştu.İbrahim Çiçek, sosyal medyada yaptıkları canlı yayınlarda da hayırseverlerin kendilerine ulaştığını anlattı. Uzun süredir oturdukları evin kirasını ödeyemediklerini dile getiren Çiçek, "Ankara'da oturan ama ismini açıklamamızı istemeyen bir hayırsever hem kira borcumuzu ödedi hem de 38 bin lira değerinde olan solunum cihazımızı aldı. 'Bana dua edin, yeter' dedi. Bu cihazla oğlum Rüzgar'ın sabah, öğlen, akşam günde 3 kez rahat şekilde nefes alıp, vermesini sağlayacağız. 'Boğazı delinmesin' diye bu öksürtme cihazı kullanılacak. Diğer cihaz ise balgamı yumuşatsın diye kullanılıyor. Aspirasyon cihazı ise ağızda biriken tükürüğü boşaltmasını sağlıyor. Bir diğer cihaz ise bipap cihazı. O da oksijen veriyor. Şu an kargoda yakın zamanda gelecek. Bu 4 cihaz yaklaşık 60 bin lira tutarında. Hepsi hayırseverler sayesinde kısa sürede temin edildi. Çok şükür bu cihazlara kavuştuk. Ama bebeğimiz gün gün kötüye gidiyor. Dili yok ama ağlamasından zorlandığını anlıyoruz. Hapşıramıyor. Çok zorlanıyor" dedi.SMA hastalıkları arasında Tip 1'in en ağır olanı olduğunu anlatan Çiçek, alınan cihazların kesin tedavi için gerekli olan ilaç temin edilene kadar hastalığı yavaşlatacağını dile getirdi. Rüzgar'ın 2.5 milyon doları bulan gen tedavisine ihtiyacı olduğunu kaydeden Çiçek, "Hastalığın kesin tedavisi için yardım kampanyamız var. Buradan herkese sesleniyorum. Bize yardım eli uzatsınlar. Oğlum Rüzgar, mamasını içmekte zorlanıyor. Önce Allah'tan sonra milletimizden yardım istiyoruz. Sosyal medyada 'rüzgarsmabebek' isimli bir sayfamız var. Bize destek olmak isteyenler eşim Gülistan Çiçek adına açılan İş Bankası 460006400000134500411374 numaralı hesaba bağış yapabilirler" dedi.