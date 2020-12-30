Gaziemir’de ballı liste krizi

Yıl içinde ilçede hayata geçirdiği projelerden çok altına imza attığı skandal kararlarla sık sık gazete manşetlerini süsleyen Gaziemir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Bu sefer de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bu sefer de her yıl belediyedeki toplam memur sayısının onda birine ödenen performans ücretleri ile tartışma konusu oldu. Bu yılki şanslı 20 memur, Başkan Halil Arda'nın teklifi doğrultusunda encümende görev yapan 3 memur personelden oluşan komisyon tarafından belirlendi. Komisyonda göre alan 3 encümen üyesinin isminin de '3 bin 800 liralık performans ücreti alacaklar' listesinde bulunması skandal olarak nitelendirildi.

'LİSTE ADİL DEĞİL'

Liste, komisyon tarafından karara bağlanmak üzere encümene sevk edilirken tepkiler de gecikmedi. Listenin yıl içinde gösterilen performansa göre değil başkana olan yakınlığa göre belirlendiğini öne süren çalışanlar sosyal medya üzerinden yaşananları sert bir dille eleştirdi. Ballı listeye bir tepki de Gaziemir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca'dan geldi. Listede tek bir zabıta memurunun dahi olmamasına tepki gösteren Atmaca, "Listede elbette liyakatli, emekçi kardeşlerimiz var. Ancak bu liste adil bir liste olmamıştır. Pandemi döneminde özveri ile çalışan zabıta personelimizi temsilen bir kişiye bile listede yer verilmemiştir" diye konuştu. Atmaca, "Başkanın teklif ettiği listeye son hali oluşturulan komisyon tarafından veriliyor. Ardından da karar alınması için encümene sevk ediliyor. Listedeki isimlerin bazıları için ister istemez 'Ne tür bir başarı gösterdiler?' diye sormadan edemedik. Belediyemizde yıllardır özveri ile görev yapan birçok emekçi kardeşimiz 3 bin 800 liralık performans ücretini hak etmişken onları listede görememek bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bir kez daha gördük ki yapılan bu işlemde de ehliyet ve liyakat esas alınmamıştır. Listede elbette liyakatli, emekçi kardeşlerimiz var, ancak bu adil bir liste olmamıştır?" diye konuştu. Yasa gereği normal koşullarda encümen üyelerinin encümende kendileri ya da kan bağı olan yakınları ile ilgili bir kararın altına imza atmalarının mümkün olmadığını hatırlatan Atmaca, "Belediye encümeninde 3 meclis üyesinin yanı sıra 3 de memur personel bulunuyor. Performans ücretinden yararlanacaklar listesinde encümende görev yapan 3 memur arkadaşın da isimleri yer alıyor. Bu 3 arkadaşın zaten isimlerin belirlendiği komisyonda görev yapmış olmaları başlı başına bir tartışma konusu. 20 kişiden oluşan liste henüz encümen tarafından görüşülüp karara bağlanmış değil. Arkadaşların encümen toplantısında nasıl bir tutum izleyeceklerini merak ediyorum. Liste, karara bağlanmadan bir daha gözden geçirilmeli" dedi.