1 yaşındaki bebek evde kilitli kaldı

Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında Kevsire Alaban, odun almak için 1 yaşındaki torunu Zeynep Çakır'ı evde bırakarak dışarı çıktı. Kevsire Alaban, odun aldıktan sonra geri döndüğünde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Büyük paniğe kapılan Alaban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye geldi. Ekipler, merdivenli araçla evin balkonuna çıkarak açık olan balkon kapısından içeriye girdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren anneanne Alaban torununa kavuştu. Kendisini torununa kavuşturan itfaiye ekiplerine teşekkür eden anneanne Alaban, "birkaç dakikalığına evden çıkarken anahtarımı almayı unutmuşum. Farkettiğimde dünya başıma yıkıldı. Torunum aklıma geldi. Ne yapacağımı bilemedim, Sağolsun itfaiye ekipleri çok kısa sürede gelip. Torunumu kurtardılar. Allah onlardan razı olsun. Artık kapıdan çıkarken 2 kez anahtarımı kontrol edeceğim" dedi.