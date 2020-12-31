Alaçatı’da lüks villaya uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satışı ve imalatı yapanlara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'ndeki havuzlu lüks villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşılınca harekete geçti. Villaya baskın düzenleyen narkotik polisi içeri girdiğinde büyük şaşkınlık yaşadı. Üst kattaki bir bölümün adeta uyuşturucu tarlasına çevrildiği görüldü. Villa sahiplerinin üst kattaki bölümde uyuşturucu yetiştirebilmek için düzenek kurduğu belirlendi. Yapılan aramada 34 kök hint keneviri ve 200 gram kurutulmaya hazır hint keneviri ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.