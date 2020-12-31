Balıkesir OSB’de gümrük sevinci

Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılı son Müteşebbis Heyet Toplantısı Sanayi Odası Rona Yırcalı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda ayrıca günlük 10 bin metreküp kapasitesi bulunan Atıksu Arıtma Tesisi ile Gümrük Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilgili protokol imza töreni gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz törende yaptığı konuşmada OSB'nin giderek büyüdüğüne dikkat çekti, "2023 yılına geldiğimizde göreceksiniz istihdam sayıları 40 binleri zorluyor olacak. Biz de yerel yöneticiler olarak proaktif olma gayreti içindeyiz" dedi.