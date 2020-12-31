Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Balıkesir OSB’de gümrük sevinci

OSB’de gümrük sevinci

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Balıkesir OSB’de gümrük sevinci
BALIKESİR Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılı son Müteşebbis Heyet Toplantısı Sanayi Odası Rona Yırcalı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda ayrıca günlük 10 bin metreküp kapasitesi bulunan Atıksu Arıtma Tesisi ile Gümrük Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilgili protokol imza töreni gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz törende yaptığı konuşmada OSB'nin giderek büyüdüğüne dikkat çekti, "2023 yılına geldiğimizde göreceksiniz istihdam sayıları 40 binleri zorluyor olacak. Biz de yerel yöneticiler olarak proaktif olma gayreti içindeyiz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir OSB’de gümrük sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA