Hayko Cepkın balondan atladı

DENIZLI'DEKI dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de paraşütçüler, sıcak hava balonundan atlayış yaptı. Müzisyen Hayko Cepkin'in de aralarında olduğu 16 paraşütçü, 3 bin 500 metre yüksekliğe çıkan sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle yapılan atlayış öncesinde 6'sı Rus 16 paraşüt pilotu, termal sularıyla tanınan Karahayıt Mahallesi'nde bir araya geldi.

BALONDAN İLK ATLAYIŞ

Cepkin, uçuş öncesinde Pamukkale'de ilk kez bir sıcak hava balonundan paraşütle atlayış yapacakları için heyecanlı olduğunu söyledi. Pamukkale'nin eşsiz bir manzarasının olduğunu belirten Cepkin, "Pamukkale'yi gökyüzünden göreceğiz ve havasını gökyüzünde test edeceğiz" dedi. Paraşütçülüğün kelimelerle anlatılamayacağını belirten Cepkin, "Gerçekten, yaşayan anlayabilir bu duyguyu. Gökyüzünden dünyayı seyretmek, aslında ait olmadığınız yerde ait olmadığınız bir şeyi yapma duygusu. Bu paha biçilmez" dedi. Paraşütçüler, içinde turistlerin de olduğu, sırayla yükselen sıcak hava balonlarına bindi. Paraşütçüler 3 bin 500 metreden kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 8 dakika havada kalan paraşütçüler, Haytabey Mahallesi'ndeki bir tarlaya güvenli şekilde indi. Atlayış, Denizli'de sıcak hava balonundan yapılan ilk paraşüt atlayışı olarak kayıtlara geçti.