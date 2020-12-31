Lebip Timor: Armağan olsun

KAZANAN takımın yeni yıla lider olarak gireceği maç beklenenin aksine çok düşük tempoda başladı. Vefa Stadı'nın sert zemini pas kalitesini düşürüyor, iki takım da birbirine üstünlük kurmakta çok zorlanıyordu. Devre golsüz bitmiş, Tuzlaspor ve Altay kalecileri yere bile yatmamışlardı koskoca 45 dakikalık ilk bölümde. İkinci yarı başında her iki kalede yaşanan birer tehlike sonrası Yücel İldiz'in Jasmin Scuk ve Ziya hamleleri geldi. 80'de Ahmet'in vuruşunu direk dibinde kurtaran kaleci Cihan mutlak bir golü önlüyor, son dakikalara kadar Altay baskısı başlıyordu. Thiam'ın direkten dönen vuruşu ile gol sinyalini vermişlerdi zaten. Hemen ardından Berkay'ın dokunduğu, Tuzla kaptanı İsmail'e çarpıp filelerle buluşan top ile çok istediği golü bulan Altay, az pozisyon bulduğu, çok iyi takım savunması yaptığı çok önemli bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyordu. Oyuna müdahaleleri ile Yücel İldiz'in teknik aklı, oyuncuların kazanma arzuları skoru belirliyor ve yeni yıla hem kazanarak hem de lider olarak giriyorlardı. Yaşadığı kovid sonrası hem Özgür başkana hem de ağır bir sakatlık geçiren kaptanları Özgür'e bundan iyi bir yeni yıl hediyesi olamazdı. Armağan olsun.