Manisa FK tekledi

MANISA Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında sahasında ağırladığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son haftayı BAY geçecek olan Manisa Fk, ilk devreyi 48 puanla lider tamamladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa Futbol Kulübü, 5'inci dakikada Serdar Deliktaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Sarıyer 33'üncü dakikada Bertul ile skoru eşitledi ve ilk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Ege ekibi, yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamayınca mücadele 1-1'lik sonuçla tamamladı. Manisa Futbol Kulübü, bu sonuçla puanını 48'e yükseltti. Ligde 19. haftayı BAY geçecek olan takımımız, sezonun ilk devresini lider tamamladı.