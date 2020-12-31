Menemenspor’da Ümıt Karan dönemı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Menemenspor'da Cenk Laleci'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Karan, resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1.5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun" mesajı yayınlandı. ONURSAL Başkan Tahir Şahin ve yöneticilerle bir araya gelen genç teknik adam, kulübün tesislerini gezerek kurmaylardan bilgi de aldı. Ümit Karan, tören sonrası daha önce Avrupa'da çalıştığını, Türkiye'de ilk kez Menemen'de görev alacağını hatırlattı. GENÇ teknik adam, "Bizim içinde çok önemli bir olay oldu. Daha önce Avrupa'da çok çalıştım. Türkiye ligini her zaman istiyordum. Sayın Tahir başkanın sayesinde Türkiye'ye geldim. Çok güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Genç bir takımız. Hedeflerimiz büyük inşallah bu seneyi güzel geçirip yeni sezonda yukarılara doğru oynamayı hedefliyoruz. Başkanımız hedefli bir insan, ben de hedefli bir insan olduğum için bu gücümüzü birleştirdik" dedi.