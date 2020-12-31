Öğretmenlere İngilizce kursu

Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kentte görev yapan ingilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi için ortak proje hayata geçiriyor. İEÜ'deki 3 akademisyen ve 'Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretmen Geliştirme Birimi'nde görev yapan eğitmenlerin yer aldığı proje kapsamında 50 İngilizce öğretmenine, etkin öğrenme, gelişmiş konuşma ve yazma teknikleri, dijital okuryazarlık ve problem çözme becerileri gibi farklı konularda eğitim verilmeye başlandı. Ocak ayı içerisinde bitecek programı tamamlayan öğretmenler, sertifika almaya da hak kazanacak. Amerikan Büyükelçiliğinin maddi destek sağladığı projenin yürütücülüğünü; İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Donald Staub, Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Bahar Gün ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Programları yetkilisi Nurdan Maral üstlendi. Dr. Öğretim Üyesi Bahar Gün ve Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, "Eğitimlerde öğretmenlerimize, dijital dil öğretim tekniklerinin yanı sıra 21'inci yüzyılın becerileri olan; 'bağımsız öğrenmek', 'eleştirel düşünmek', 'dijital vatandaşlık', 'dijital okuryazarlık' ve 'sosyal becerileri kullanmak' gibi birçok önemli konuyu içeren eğitim programı oluşturduk" dedi.