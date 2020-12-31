Sigara kullanımı körlük yapabilir

Uzmanlar, sigara kullanımının göz sağlığını ölümden daha fazla tehdit ettiğini söyledi. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, sigaranın vücutta birçok tahribata yol açtığını belirtti. Kaşkaloğlu, yine de sigara içenlerin, sigaraya bağlı göz hastalığı risklerinden yeterince farkında olmadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Göz hastalıkları uzmanı olarak, hastaları bilgilendirmenin bizlerin sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Sigaranın retina damar tıkanıklığı riskini sekiz kat artırdığı bilinmektedir. Katarakt, tiroide bağlı göz rahatsızlığı, görme siniri iltihabı, üveit, kuru göz ve halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu riskleri de sigara içenlerde yüksektir. Kişi sarı nokta hastalığı için genetik risk taşıyorsa, sigara içmenin olumsuz etkisi yüzde 50 artmaktadır. Sigarayı bıraktıktan sonra riskin ne kadar azaldığı bilinmemekle birlikte yapılan çalışmalar sarı nokta hastalığının ilerlemesinin önemli ölçüde azaldığını göstermektedir" diye konuştu.

BİNLERCE KİMYASAL

Sigara dumanında yaklaşık 7 bin kimyasal olduğunu da dile getiren Kaşkaloğlu, bu nedenle sigaranın göz hastalıkları oluşturmadaki olumsuz etkilerinin sayısız olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Sigaranın göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri doğumdan önce bile başlayabilmektedir. Hamilelik sırasında annenin sigara içmesi bebekteki şaşılık riskini yüzde 50 artırmaktadır. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi tarafından yapılan bir araştırmada "Bu risklere rağmen, sigara içen göz hastalarının ancak yüzde 40'ı sigaraya bağlı göz hastalıklarının farkındadır" sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemizde sigara kullanma oranının yüzde 30 civarında olduğu düşünüldüğünde, sigaranın göz sağlığı üzerindeki genel etkisi çok büyüktür. E-sigaranın göz sağlığı üzerindeki etkisi henüz bilinmemekle birlikte, e-sigara patlamasına bağlı göz yaralanması ve yanıkları bildirilmiştir" diye konuştu.